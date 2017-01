TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Serien Hell on Wheels Falsche Propheten USA 2015 16:9 Merken Bei einem Treffen in Salt Lake City befiehlt Präsident Grant beiden Eisenbahngesellschaften zusammenzuarbeiten, um die Gleisstrecke fertigzustellen. Auch der Schwede und Phineas sind vor Ort und wollen mit Young sprechen, der jedoch sehr kurz angebunden ist. Cullen weiß nach wie vor nicht, wo sich seine Familie aufhält, und versucht, an weitere Informationen zu gelangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannan) Colm Meaney (Thomas 'Doc' Durant) Christopher Heyerdahl (The Swede) Robin McLeavy (Eva) Phil Burke (Mickey McGinnes) Tim Guinee (Collis Huntington) MacKenzie Porter (Naomi Bohannon) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: Rod Lurie Drehbuch: John Romano, Tom Brady, Joe Gayton, Tony Gayton

