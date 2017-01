TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie King of Queens Endlich allein USA 1999 16:9 Merken Nach einem nervtötenden Videoabend beschließen Doug und Carrie, dass Arthur wenigsten EIN Wochenende aus dem Haus muss. Nachdem ihn keiner weit und breit haben will, bleibt nur Danny übrig... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Kevin James , Rock Reuben, Gary Valentine Kamera: James W. Roberson Musik: Andrew Gross