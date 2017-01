TNT Comedy 11:55 bis 12:20 Comedyserie Seinfeld Folge: 95 Die Sekretärin USA 1994 16:9 Merken Jerry bringt eine Kaschmirjacke und einen Pelzmantel zur Reinigung. Am nächsten Tag sieht er wildfremde Menschen in seinen Sachen herumlaufen. George hat indes ein Verhältnis mit seiner Sekretärin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Seinfeld (Jerry) Jason Alexander (George) Michael Richards (Kramer) Julia Louis-Dreyfus (Elaine) Vicki Lewis (Ada) Joseph R. Sicari (Willie) Steve Hytner (Bania) Originaltitel: Seinfeld Regie: D. Owen Trainor Drehbuch: Larry David, Jerry Seinfeld Kamera: Wayne Kennan Musik: Jonathan Wolff

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 262 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 09:15 bis 14:15

Seit 181 Min. Sport extra Wintersport

Sonstiges

ZDF 11:15 bis 13:00

Seit 61 Min. Stöckl.

Talkshow

3sat 11:30 bis 12:30

Seit 46 Min.