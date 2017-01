RTL Crime 22:40 bis 23:30 Dokumentation Die geheimen Operationen der CIA Die Jagd nach Osama bin Laden GB 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 6: 30 Minuten nach Mitternacht oder im Code des Militärs: 'Zero Dark Thirty'. Am 1. Mai 2011 ist eine Gruppe von Navy SEALs, die unter dem Befehl der CIA steht, auf einer streng geheimen Mission. Ihr Ziel ist der meistgesuchte Mann der USA, Osama bin Laden. Der Grund für diese Mission ist vermutlich jedem bekannt. Dennoch zeigten die bisherigen Berichterstattungen nicht die ganze Wahrheit der wohl aufwendigsten Suche nach einem Mann, die die USA je unternommen hat. Durch Kommentare der unmittelbar Beteiligten berichtet die Episode, was bei der 15-jährigen Jagd nach Osama bin Laden wirklich geschah und wie es dem Team der Analystinnen gelang den Staatsfeind Nr. 1 aufzuspüren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: CIA Declassified Altersempfehlung: ab 12