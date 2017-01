National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Hell Below - Krieg unter Wasser Showdown im Atlantik CDN 2016 2017-01-21 19:20 Stereo 16:9 HDTV Merken März 1943: Zwei alliierte Konvois verlassen die USA mit Ziel Großbritannien. An Bord der knapp 100 Schiffe befinden sich kriegswichtige Rohstoffe und Nahrungsmittel. John Gordon Luther, der den Begleitschutz des Konvois HX.229 befehligt, hat zwei Kriegsschiffe weniger zur Verfügung, als eigentlich notwendig wären. Das rächt sich, als deutsche U-Boote den Konvoi angreifen und drei Tage lang mit Torpedos beschießen. Mehr als einmal steht Luther vor einer grauenvollen Wahl: Soll er zurückfallen und die Überlebenden versenkter Schiffe retten? Oder den Konvoi bis zum bitteren Ende verteidigen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WW2 Hell Under the Sea

