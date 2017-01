TNT Film 20:15 bis 22:05 Komödie Fools Rush In - Herz über Kopf USA 1997 16:9 20 40 60 80 100 Merken Isabel, die von einem Kurztrip aus Mexiko zurückkommt, lernt zufällig in einer mexikanischen Kneipe Alex kennen, der gerade von seiner Firma nach Las Vegas geschickt wurde. Sofort springt zwischen den beiden der Funke über. Der stürmische One-Night-Stand der zwei bleibt jedoch nicht ohne Folgen: Nach drei Monaten Funkstille stehen sich die beiden erneut gegenüber Isabel ist schwanger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Perry (Alex Whitman) Salma Hayek (Isabel Fuentes Whitman) Jon Tenney (Jeff) Carlos Gómez (Chuy) Tomas Milian (Tomas Fuentes) Siobhan Fallon (Lanie) John Bennett Perry (Richard Whitman) Originaltitel: Fools Rush In Regie: Andy Tennant Drehbuch: Katherine Reback Kamera: Robbie Greenberg Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 6

