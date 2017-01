TNT Film 10:50 bis 12:55 Drama Alles eine Frage der Zeit GB 2013 16:9 20 40 60 80 100 Merken Rachel McAdams und Domhnall Gleeson in einer magischen Romanze vom Macher von "Tatsächlich ... Liebe": Tim Lake erfährt an seinem 21. Geburtstag von seinem Vater, dass alle Männer der Familie in der Zeit zurückreisen können. Zunächst noch etwas skeptisch, lernt Tim diese Fähigkeit bald für sich zu nutzen. So gewinnt der schüchterne Jurist schließlich sogar das Herz der schönen Mary für sich. Allerdings macht seine Gabe die gemeinsame Zukunft der beiden mehr als kompliziert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Domhnall Gleeson (Tim) Rachel McAdams (Mary) Bill Nighy (Vater) Lydia Wilson (Kit Kat) Lindsay Duncan (Mutter) Richard Cordery (Onkel D) Tom Hollander (Harry) Originaltitel: About Time Regie: Richard Curtis Drehbuch: Richard Curtis Kamera: John Guleserian Musik: Nick Laird-Clowes

