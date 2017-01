Sky Emotion 20:15 bis 22:05 Komödie Couchgeflüster USA 2005 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die geschiedene Businessfrau Rafi (Uma Thurman) lässt sich von ihrer Therapeutin Dr. Metzger (Meryl Streep) überreden, der Liebe eine zweite Chance zu geben. Tatsächlich verknallt sich Rafi in den 14 Jahre jüngeren Künstler Dave (Bryan Greenberg). Als sie ihrer Seelenklempnerin von dem einfühlsamen Lover berichtet, ahnt Rafi nicht, dass Dave Dr. Metzgers Sohn ist! - Intelligente und witzige Verwicklungskomödie mit Thurman und Streep in Bestform! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uma Thurman (Rafi Gardet) Meryl Streep (Dr. Lisa Metzger) Bryan Greenberg (David Bloomberg) Jon Abrahams (Morris) Annie Parisse (Katherine) Aubrey Dollar (Michelle) Zak Orth (Randall) Originaltitel: Prime Regie: Ben Younger Drehbuch: Ben Younger Kamera: William Rexer Musik: Ryan Shore

