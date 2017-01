National Geographic Wildlife 12:00 bis 12:50 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Dog Dazed Afternoon USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Charles macht Ernst: Um endlich fit zu werden, meldet er sich für einen Rundlauf um Mount Pleasant. Während er sich mit Muskeltraining, Rad- und Kanufahren vorbereitet, braucht ihn die Klinik allerdings in einigen Notfällen. U.a. liegt eine Stute seit fast 48 Stunden in Wehen. Für das Fohlen sieht es nicht gut aus, doch Dr. Pol und Charles geben alles, um wenigstens das Muttertier zu retten. Der hohe Betrieb in der Praxis gefährdet schließlich sogar Charles' Teilnahme an dem Rennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Grettenberger (Herself) Charles Pol (Himself) Diane Pol (Herself) Jan Pol (Himself) Ari Rubin (Narrator) Originaltitel: The Incredible Dr. Pol Drehbuch: Tish Bravo Musik: Chris Biondo, Lenny Williams

