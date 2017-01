Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 186 Tod in der Rikscha D 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Ingenieur Daniel Beck wird während einer Stadtrundfahrt durch Rosenheim in einer Rikscha hinterrücks erstochen. Während Hofer und Hansen den Fall lösen, versucht Sekretärin Miriam Stockl, Patrizia Ortmann eine Biolichtlampe aufzudrängen. Um die überteuerte Anschaffung zu genehmigen, soll die Controllerin die positive Wirkung schon mal bei sich selbst testen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Christian K. Schaeffer (Wirt Jo Caspar) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Rigobert Mayer Kamera: Erich Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12