Sky Krimi 20:15 bis 21:55 Thriller Das Staatsgeheimnis D 2001 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Lars Schelling (Benno Fürmann) betreibt in Berlin eine Sushibar, die die Mafia finanziert hat. Die will jetzt ihr Geld zurück. Dann stirbt plötzlich Lars' Mutter, und tags darauf fällt er fast Entführern in die Hände. Denn nicht nur die Gangster haben Interesse an ihm: Nach der Wende schaffte die Stasi viel Geld auf die Seite und Lars besitzt, ohne es zu ahnen, das Codewort für die Schweizer Bank. - Politischen Intrigenspiel mit Benno Fürmann ("Die Sturmflut"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benno Fürmann (Lars Schelling) Günter Junghans (Erhardt) Jutta Wachowiak (Irene Schelling) Ill-Young Kim (Kim Chong) Nele Mueller-Stöfen (Nicole Masur) Otto Mellies (Krassnitz) Michael Hanemann (Pape) Originaltitel: Das Staatsgeheimnis Regie: Matthias Glasner Drehbuch: Margot Rothkirch-Fengler, Michael Fengler Kamera: Benjamin Dernbecher Musik: Rainer Oleak

