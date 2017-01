Sky Atlantic HD 21:00 bis 22:00 Krimiserie The People v. O.J. Simpson: American Crime Story Das Dream-Team USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Mord-Anklage gegen Football-Star O. J. Simpson (Cuba Gooding Jr.) hält jetzt schon ganz Amerika in Atem. Die leitende Staatsanwältin Marcia Clark (Sarah Paulson) spielt die Anklage den Medien zu. Simpsons Star-Anwalt Robert Shapiro (John Travolta) stellt unterdessen ein Anwalts-"Dream Team" zusammen. Und versucht gegenüber den Medien den rassistischen Aspekt des Falles zu platzieren. - Starbesetzte Dramaserie um den spektakulären Mordprozess gegen Sport-Ikone O. J. Simpson von Serienmastermind Ryan Murphy ("American Horror Story") In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cuba Gooding jr. (O.J. Simpson) John Travolta (Robert Shapiro) Sarah Paulson (Marcia Clark) David Schwimmer (Robert Kardashian) Courtney B. Vance (Johnnie Cochran) Sterling K. Brown (Christopher Darden) Nathan Lane (F. Lee Bailey) Originaltitel: American Crime Story Regie: Anthony Hemingway Drehbuch: Scott Alexander, Larry Karaszewski, D.V. DeVincentis Kamera: Nelson Cragg Musik: Mac Quayle Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 255 Min. Tödlicher Anruf

Horrorfilm

ProSieben 00:05 bis 01:35

Seit 70 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 55 Min. Nach eigenen Regeln

Krimi

Tele 5 00:21 bis 02:14

Seit 54 Min.