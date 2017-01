Sky Atlantic HD 12:00 bis 12:30 Comedyserie Bored To Death Die Geisel in der Zementfabrik USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken George (Ted Danson) hat erfahren, dass er Prostatakrebs im zweiten Stadium hat. Das hält ihn freilich nicht davon ab, weiterhin Marihuana zu rauchen. Jonathan (Jason Schwartzman) wird von zwei Gangstern gefangengenommen. Sie fordern für seine Freilassung 20.000 Dollar. Jonathan hofft, dass George das Lösegeld auftreiben wird. - Schräge Comedyserie mit herrlich neurotischen Figuren und hintersinnigem Humor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Schwartzman (Jonathan Ames) Zach Galifianakis (Ray Hueston) Ted Danson (George Christopher) Heather Burns (Leah) Jessica Hecht (Dr. Donna Kenwood) Jenny Slate (Stella) Patton Oswalt (Howard Baker) Originaltitel: Bored to Death Regie: Michael Lehmann Drehbuch: Martin Gero, Jonathan Ames Musik: Stephen Ulrich Altersempfehlung: ab 12

