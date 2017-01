Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Überlebt! GB 2012 Stereo 16:9 Merken Aufgeblasen wie ein Luftballon! Trucker Steven McCormack verdankt sein Leben der Geistesgegenwart seiner Fernfahrer-Freunde: 2011 stürzte der damals 48-jährige Neuseeländer so unglücklich zwischen Führerhaus und Anhänger seines LKWs, dass sich das Ventil eines Bremsdrucklufttanks in sein Hinterteil bohrte. Daraufhin wurde so viel Luft in seinen Körper gepresst, dass der Mann zu platzen drohte. Alleine konnte sich Steven nicht mehr aus dieser lebensgefährlichen Lage befreien, doch einige Kollegen kamen ihm im letzten Moment zur Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Body Invaders