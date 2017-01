Discovery Channel 11:40 bis 12:25 Dokumentation Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls Das Nichts USA 2012 Stereo 16:9 Merken Die menschliche Phantasie endet dort, wo das Universum seinen Ursprung hat: im "Nichts" . Die Vorstellung, der leere Raum sei wirklich leer, hat die Wissenschaft jedoch bereits widerlegt: Nach den Erkenntnissen der Quantenphysik befinden sich Energien in einem ständigen Wechselspiel. Was genau sind also Materie und Antimaterie? Um die "Natur des Nichts" zu durchschauen stellt Morgan Freeman in dieser Folge Forschungsergebnisse aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen vor. Denn nur wenn wir verstehen, welche Kräfte den leeren Raum bestimmen, können wir am Ende begreifen, wie das Universum entstand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Morgan Freeman Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole

