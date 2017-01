Sky Nostalgie 20:15 bis 21:45 Abenteuerfilm Eddie schafft alle GB 1959 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige Marineoffizier Mark (Eddie Constantine) wird in Südamerika von der Polizei verhaftet und soll mit einem Wasserflugzeug zum nächsten Gericht transportiert werden. Aber das Flugzeug muss notlanden. Die Passagiere freuen sich schon darüber, dass sie noch einmal mit dem Leben davongekommen sind. Da stellen sie fest, dass auf der nur vier Meilen entfernten Nachbarinsel eine Atombombe zur Explosion gebracht werden soll. - Eddie Constantine und Richard Attenborough kämpfen in dem spektakulären Abenteuerthriller auf einer Insel ums Überleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Attenborough (Whitey) Eddie Constantine (Mark) Pier Angeli (Teresa) John Gregson (John Bennett) Eva Bartok (Maria) Jean Anderson (Miss Shaw) Gunnar Möller (Dr. Strauss) Originaltitel: SOS Pacific Regie: Guy Green Drehbuch: Bryan Forbes, Gilbert Thomas, Robert Westerby Kamera: Wilkie Cooper Musik: Georges Auric

