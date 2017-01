Heimatkanal 20:15 bis 21:00 Abenteuerserie Die Bergretter Folge: 32 Eishochzeit D 2014 Stereo 16:9 Merken Während es bei der Hochzeit von Sophie und Niklas in der Berghütte zu Auseinandersetzungen kommt, spielen sich auch im Tal dramatische Szenen ab: Lena, die im vierten Monat schwanger ist, findet heraus, dass der Vaterschaftstest gefälscht wurde. Der Name der Ärztin, die dafür verantwortlich ist, lautet: Sophie Tiefenbach. Nicht Lenas Freund Patrick ist der leibliche Vater, sondern Niklas - von dem sie sich schweren Herzens getrennt hat, obwohl sie ihn liebt. Lena macht sich auf den Weg in die Berge, um Niklas die Wahrheit zu sagen. Der folgenschwere Entschluss hat für alle Beteiligten dramatische Konsequenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Gruber (Andreas Marthaler) Robert Lohr (Michael Dörfler) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Michael König (Peter Herbrechter) Gundula Niemeyer (Verena Auerbach) Anja Knauer (Jana) Michael Pascher (Rudi) Originaltitel: Die Bergretter Regie: Dirk Pientka Drehbuch: Timo Berndt Kamera: Andreas Tams, Alex Traumann Musik: Tim Stanzel

