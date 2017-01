Sky Cinema Family HD 22:15 bis 00:00 Musikfilm Step Up: Miami Heat USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Emily (Kathryn McCormick) zieht nach Miami, um Tänzerin zu werden. Bald verliebt sie sich in den Streetdance-Künstler Sean (Ryan Guzman), der mit seiner Gruppe "The Mob" die Leute auf den Straßen zum Staunen bringt. Doch ein Immobilienhai will das Viertel, in dem "The Mob" zu Hause ist, einer Luxussanierung unterziehen. Die Tänzer wollen sich das nicht gefallen lassen. Da findet Emily heraus, dass ihr eigener Vater hinter den Bauplänen steckt. - Der vierte Teil der erfolgreichen Tanzfilmreihe mit heißen Rhythmen, coolen Moves und starker Story. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn McCormick (Emily) Ryan Guzman (Sean) Cleopatra Coleman (Penelope) Misha Gabriel (Eddy) Michael 'Xeno' Langebeck (Mercury) Stephen Boss (Jason) Claudio Pinto (Francisco) Originaltitel: Step Up Revolution Regie: Scott Speer Drehbuch: Amanda Brody, Duane Adler Kamera: Karsten Gopinath Musik: Aaron Zigman Altersempfehlung: ab 6