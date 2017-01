Spiegel Geschichte 22:00 bis 22:50 Dokumentation Rom - Die letzte Grenze Der Fall GB 2009 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Die Grenzen des riesigen Römischen Imperiums werden immer wieder von Unruhen bedroht und müssen durch eine hohe Militärpräsenz geschützt werden. In allen Provinzen des Reiches leidet die einfache Bevölkerung unter den hohen Steuern, die Rom erhebt, unter der brutalen Versklavung der Menschen und unter der rücksichtlosen Ausbeutung der Rohstoffe. Um die Kontrolle in anderen Provinzen zu sichern, muss Rom immer mehr Truppen aus Britannien abziehen und verliert langsam aber sicher an Macht auf der Insel. Im Jahr 367 schließlich überrennen die Pikten den Hadrianswall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rome - Last Frontier