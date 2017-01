Spiegel Geschichte 12:00 bis 12:55 Dokumentation 14 - Tagebücher des Ersten Weltkriegs Die Verwundung F, D 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Die Schlachtgesänge zu Kriegsausbruch sind Schmerzensschreien gewichen. Die Zahl der Verletzten steigt Tag für Tag. Viel zu wenig Ärzte und Krankenschwestern stehen den Verwundeten bei. In aller Eile werden Hilfsschwestern als Helferinnen herangezogen - 20.000 sind es im ersten Kriegsjahr allein in Deutschland. Ihre Ausbildung ist kurz, ihre Vorstellungen über die Kriegsrealität sind nebelhaft. Ärzte und Krankenschwestern müssen unter Bedingungen arbeiten, auf die sie nicht vorbereitet sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 14 - Tagebücher des Ersten Weltkriegs Regie: Jan Peter Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 264 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 09:15 bis 14:15

Seit 183 Min. Sport extra Wintersport

Sonstiges

ZDF 11:15 bis 13:00

Seit 63 Min. Stöckl.

Talkshow

3sat 11:30 bis 12:30

Seit 48 Min.