BR Fernsehen 20:15 bis 22:30 Sonstiges Bayerischer Filmpreis 2016 D 2017 Dolby Untertitel 16:9 Merken Am 20. Januar 2017 trifft sich im Prinzregententheater in München die Prominenz aus Film, Fernsehen und Politik zur Verleihung des Bayerischen Filmpreises. Der Bayerische Rundfunk produziert und überträgt live. Es handelt sich dabei nach dem Deutschen Filmpreis um die höchstdotierte Auszeichnung für Kinoproduktionen in Deutschland. Durch den Abend führt "quer"-Moderator Christoph Süß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Süß Originaltitel: Bayerischer Filmpreis 2016 Regie: Thomas Kornmayer

