BR Fernsehen 12:00 bis 13:30 Drama 30 Karat Liebe D 2009 2017-01-20 01:05 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die verfeindeten Halbbrüder Percy und Hannes versuchen ihr Glück als Diamantentaucher vor der Küste Südafrikas. Der erbitterte Streit zwischen den Rivalen, die sich auch beruflich nichts schenken, spitzt sich zu, als Percys Freundin Julia aus Deutschland anreist. Sie ist verliebt in den Abenteurer, dessen aufregende Arbeit sie in einem Fotoband dokumentieren will. Doch trotz vorheriger Absprache weigert sich Percy, sie mit an Bord seines Boots zu nehmen. Die Berliner Fotografin Julia Sandberg hat sich in den charmanten Abenteurer Percy van der Walt verliebt, der einem äußerst ungewöhnlichen Job nachgeht. Percy taucht vor der Küste des südafrikanischen Hafenstädtchens Port Sheldon nach Diamanten. Diese aufregende Arbeit, bei der er täglich unter großen Gefahren bis zum Meeresgrund vordringt, will Julia in einem Fotoband festhalten, für den sie auch schon einen Verleger gefunden hat. Doch kaum ist sie dem Mann ihres Lebens nachgereist, da zeigt Percy sich von einer ganz anderen Seite: Er ist uncharmant, egoistisch und behandelt sie zeitweise wie Luft. Außerdem weigert er sich, Julia mit auf sein Boot zu nehmen, damit sie Fotos über die Arbeit der Diamantentaucher schießen kann. Offenbar hat Julia sich in Percy getäuscht und steht nun auch noch unter Termindruck. Mit Engelszungen überredet sie den anfangs etwas unwirschen Diamantentaucher Hannes, ihn begleiten zu dürfen. Zwischen den beiden funkt es gewaltig - doch als Percy sie mit Hannes sieht, kommt es zu einem hässlichen Streit. Nachdem Julia auf solch drastische Weise erfahren musste, dass Percy und Hannes verfeindete Halbbrüder sind, die einander auch beruflich mit harten Bandagen bekämpfen, ist ihr Gefühlschaos perfekt. Die Situation spitzt sich zu, als Percy beim Tauchen von einem Felsblock eingeklemmt wird und nur Hannes den verhassten Bruder retten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marion Kracht (Julia Sandberg) Francis Fulton-Smith (Hannes van der Walt) Philippe Brenninkmeyer (Percy van der Walt) Walter Kreye (Otto van der Walt) Brigitte Böttrich (Debbie) Nicci Olivier-Simpson (Pamela) Leonard Moss (Gary Drakensberg) Originaltitel: 30 Karat Liebe Regie: John Delbridge Drehbuch: Christian Pfannenschmidt Kamera: Nicolas Joray Musik: Hans Günter Wagener

