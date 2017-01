Disney XD 20:15 bis 20:40 Trickserie Phineas und Ferb Glibbernde Gefahr / Candace Holmes USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas und Ferb machen aus Isabellas Swimmingpool einen großen Topf voller Wackelpudding, um darauf herumzuhüpfen. Ein unglücklicher Zufall will es, dass ein Strahl aus Dr. Doofenschmirtzs neuesten Erfindung, einem sogenannten Alles-böse-mach-inator, die wabbelige Masse trifft - und in ein riesiges Gelatine-Monster verwandelt. Phineas, Ferb, Candace und Stacy sind zu Besuch bei Grandpa und Grandma Fletcher in England. Candace und Stacy langweilen sich so sehr, dass sie eine ganze Sherlock Holmes-Bücherreihe lesen. Auf einem Ausflug nach London wittert Candace, dass Phineas und Ferb mal wieder etwas im Schilde führen - und beschließt kurzerhand, der Sache in bester Sherlock Holmes Manier auf den Grund zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Zac Moncrief, Dan Povenmire Drehbuch: Mike Roth, Joe Orrantia, Antoine Guilbaud, Kim Roberson, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire Musik: Danny Jacob

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 255 Min. Tödlicher Anruf

Horrorfilm

ProSieben 00:05 bis 01:35

Seit 70 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 55 Min. Nach eigenen Regeln

Krimi

Tele 5 00:21 bis 02:14

Seit 54 Min.