Disney XD 11:55 bis 12:15 Trickserie Disneys American Dragon Familienbande USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Gerade als die ,Magische Woche' eine Titelstory über Jake verfassen will, entdeckt Haley ihre Drachenkräfte und stiehlt ihm die Schau. Jake ist es leid, von Haley auch noch in Sachen Magie übertrumpft zu werden. Kurz nachdem er ihr ein Pulver verabreicht hat, durch das sie vorübergehend die Kontrolle über ihre Drachenfähigkeiten verliert, wird Haley von boshaften Kobolden entführt. Nach ihrer Befreiung erklärt Haley, dass das Pulver nur kurz gewirkt habe, sie aber auch danach ihre Kräfte aus Angst nicht unter Kontrolle gehabt hat. Sie gibt zu, dass Jake noch der bessere Drache ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Chris Nee Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6

