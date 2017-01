FOX 21:00 bis 21:55 Krimiserie Death in Paradise Folge: 9 Der blutige Finger GB, F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Insel Saint Marie steckt mitten in den Vorbereitungen für ein großes karibisches Voodoo-Festival. Doch die Vorfreude bekommt einen Dämpfer, als Roger Seymour, Eigentümer einer großen Zuckerplantage, auf seinem Betriebsgelände ermordet aufgefunden wird. Die Ermittlungen von Inspector Poole und seiner Kollegin Camille Bordey ergeben zum einen, dass Seymour eine wichtige öffentliche Ankündigung machen wollte, und zum anderen, dass der Ermordete an einer unheilbaren Krankheit litt und ohnehin nicht mehr lange zu leben gehabt hätte. Doch was war dann das Motiv für den Mord? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Warrington (Commander Selwyn Patterson) Ben Miller (Detective Inspector Richard Poole) Gary Carr (Fidel Best) Danny John-Jules (Dwayne Myers) Sara Martins (Detective Sergeant Camille Bordey) Originaltitel: Death in Paradise Regie: Keith Boak Drehbuch: Delinda Jacobs Kamera: Tobian Moore Musik: Magnus Fiennes

