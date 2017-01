FOX 11:45 bis 12:30 Krimiserie Navy CIS: L.A. Der Drache und die Fee USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein junger Mann, Tuan, sucht Schutz im vietnamesischen Konsulat, wo am nächsten Tag eine Süd-Ost-Asien-Konferenz stattfinden soll. Vor dem Gebäude wird Tuan aus einem vorbeifahrenden Auto niedergeschossen. Das Team stößt bei seinen Ermittlungen auf eine pro-demokratische Bewegung, die durch vorgetäuschte Anschläge in Misskredit gebracht werden soll. Die Spuren führen zu Menschenhändlern, die vietnamesische Näher ausbeuten, und dem Vietnam-Veteran James Cleary ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Barrett Foa (Eric Beale) Christopher Khai (Tuan Nguyen) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Joe Sachs Kamera: Victor Hammer Musik: Victor Hammer Altersempfehlung: ab 12

