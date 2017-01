Kinowelt 23:40 bis 01:30 Horrorfilm Mother's Day USA 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Drei Brüder treffen nach einem Banküberfall in ihrem ehemaligen Elternhaus auf die neuen Besitzer und deren Gäste und bringen diese kurzerhand in ihre Gewalt. Als die ebenfalls psychopathische Mutter hinzustößt, beginnt für die Geiseln ein erbitterter Kampf ums nackte Überleben, denn der gestörten Familie ist kein Opfer zu groß. Das Remake des indizierten Kultfilms "Muttertag" von 1980! Terror im eigenen Haus: beklemmender Psychoschocker à la "Funny Games" und "The Strangers" vom dreifachen "SAW"-Regisseur Darren Lynn Bousman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rebecca De Mornay (Natalie "Mother" Koffin) Jaime King (Beth Sohapi) Briana Evigan (Annette Langston) Patrick Flueger (Izaak "Ike" Koffin) Deborah Ann Woll (Lydia Koffin) Matt O'Leary (Jonathan "Johnny" Koffin) Jessie Rusu (Melissa McGuire) Originaltitel: Mother's Day Regie: Darren Lynn Bousman Drehbuch: Scott Milam Kamera: Joseph White Musik: Bobby Johnston Altersempfehlung: ab 18