Der Mann, den sie Pferd nannten USA 1970 Nach einer Vorlage von Dorothy M. Johnson Kritik und Publikum reagierten gleichermaßen positiv auf den außergewöhnlichen Western "Ein Mann, den sie Pferd nannten". Die Reaktion der US-Indianer, vor allem der Sioux, war dagegen vernichtend, was die behauptete und von den meisten auch empfundene Authentizität angeht. So schrieb der Sioux Art Raymond in der Indianer-Zeitschrift "Sioux Falls Leader": "Wenn "Ein Mann, den sie Pferd nannten" authentisch ist, ist mein Name George Armstrong Custer. Der Film, entstanden unter der historischen Beratung des früheren North-Dakota-Beamten Clyde Dollar, ist von Küste zu Küste als authentisch ausgerufen worden. Die Filmemacher können es ja nicht besser wissen, Dollar aber doch. Die Einfältigkeit und Ignoranz in allem, was die Sioux betrifft (der Film handelt nämlich von den Sioux), ist gewaltig. Dollar weiß nicht einmal, dass die Sioux ihre Pferde von rechts besteigen, nicht von links, wie die weißen Männer das tun. Einer der entscheidenden romantischen und emotionellen Partien des Films zeigt in freier Hollywood-Unterstellung, dass die Sioux ihre alten Leute verlassen. Das ist einfach nicht wahr. In der Sioux-Kultur hatten die Alten einen besonderen Ehrenplatz und wurden nie, nie verlassen. Im Gegenteil, ihnen wurde besondere Sorge zuteil. Die Sprache ist in Ordnung und die meisten (nicht alle) Lieder sind authentisch." Schauspieler: Richard Harris (Lord John Morgan) Judith Anderson (Buffalo Cow Head) Jean Gascon (Batise) Manu Tupou (Yellow Hand) Corinna Tsopei (Running Deer) William Jordan (Bent) James Gammon (Ed) Originaltitel: A Man Called Horse Regie: Elliot Silverstein Drehbuch: Jack DeWitt, Dorothy M. Johnson Kamera: Robert B. Hauser, Robert Hauser Musik: Leonard Rosenman Altersempfehlung: ab 12