Slovenija 1 17:20 bis 18:40 Komödie Ärger im Paradies USA 1932 Nach einer Vorlage von Aladar Laszlo 20 40 60 80 100 Merken Gaston und Lily, kultivierte Pariser Diebe, wollen die reiche Mariette Colet um ihr Vermögen bringen. Sie lassen sich von der Lady engagieren: Gaston als Privatsekretär, Lily als Stenotypistin. Die Liebe macht ihnen jedoch einen Strich durch die Rechnung. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Miriam Hopkins (Lily) Kay Francis (Madame Mariette Colet) Herbert Marshall (Gaston Monescu) Charles Ruggles (The Major) Edward Everett Horton (François Filiba) C. Aubrey Smith (Adolph J. Giron) Robert Greig (Jacques, Mariette's Butler) Originaltitel: Trouble in Paradise Regie: Ernst Lubitsch Drehbuch: Aladar Laszlo, Samson Raphaelson, Grover Jones Kamera: Victor Milner Musik: W. Franke Harling, Leo Robin Altersempfehlung: ab 12