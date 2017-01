ATV 2 22:00 bis 23:50 Thriller Road Rage - Straße des Grauens USA, CDN 2000 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der junge Limousinenfahrer Jim lernt die hübsche Studentin Sonia kennen und bietet ihr an, sie kostenlos nach Hause zu bringen. Das erweist sich jedoch als großer Fehler, denn kaum machen sich die beiden auf den Weg, folgt ihnen ein schwarzer Pick Up mit getönten Scheiben. Der Fahrer des Wagens versucht sie grundlos von der Straße abzudrängen, nur mit Mühe und Not kann Jim die Limousine unter Kontrolle halten. Prompt fährt er zur Polizei, um den Vorfall zu melden. Als die beiden danach endlich die Heimfahrt antreten wollen, taucht der Pick Up erneut auf. Wie es scheint, ist er mit ihnen noch nicht fertig... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Casper Van Dien (Jim Travis) Danielle Brett (Sonia Walker) Catherine Oxenberg (Försterin) Joseph Griffin (Bo Taylor) Chuck Byrn (Larry) Anthony Tullo (Zack) James Millington (Police Officer Davis) Originaltitel: A Friday Night Date Regie: Sidney J. Furie Drehbuch: Greg Mellott Altersempfehlung: ab 16