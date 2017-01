NDR Info 20:15 bis 21:00 Sonstiges Jazzklassiker Die vielen Gesichter des Stan Getz Merken Für Benny Goodman war er der "beste Tenorsaxofonist aller Zeiten": Sten Getz. Er zählt nicht nur zu den zentralen Figuren des Cool Jazz und spielte an der Seite von Dizzy Gillespie und Oscar Peterson, mit seiner Synthese aus brasilianischer Musik und Jazz wurde er unsterblich. Gemeinsam mit A. C. Jobim und J. Gilberto entwickelte er die Bossa Nova. In Google-Kalender eintragen Moderation: Wingolf Grieger