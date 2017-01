Schweiz 2 22:25 bis 23:10 Dokumentation Auf der Seidenstrasse Afghanischer Winter F, CH 2015 2017-01-21 04:00 Stereo HDTV Merken Die Überquerung der afghanischen Berge auf Skiern ist kein leichtes Unterfangen. Doch ein kleines Team um die Schweizer Dokumentarfilmer Mario Casella und Fulvio Mariani hat die Herausforderung angenommen und bewältigt. Dank ihres ungewöhnlichen Fortbewegungsmittels konnten sie in abgelegene Regionen vordringen, die von den Spannungen zwischen Talibangruppen und afghanischer Armee weniger betroffen sind. Zudem erhielten die beiden Filmemacher und ihr Team Unterstützung von den letzten ausländischen Soldaten, die sich noch im Land befinden. Die Gegend um Bamiyan, die Stadt Kabul und der Wachankorridor sind die wesentlichen Etappen dieser überraschenden Entdeckungsreise in ein Land, das von jahrzehntelangem Krieg gezeichnet und im Winter durch Eis und Schnee von der Welt abgeschnitten ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Silk Snow Regie: Fulvio Mariani, Mario Casella