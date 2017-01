Nick 20:15 bis 20:40 Kinderserie 100 Dinge bis zur Highschool Das Millionär-Ding USA 2016 Merken Die Pootatuck Middle School hat eine eigene Währung, die sogenannten Pootabucks. Das Beste, was man sich dafür kaufen kann, ist ein Tag mit 8 Freunden in "Sir Soaky's Typhoon Splash City Water Park Lagoon". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Raajeev Aggerwhil (Mr. Bored) Gianni Decenzo (Arthur Pickwickle) Jacqueline Diaz (Mindy's Minion) Cydney Hansen (Gorgeous Girl / Student) Owen Joyner (Crispo Powers) Laura Krystine (Lori Loudly) Jacob Melton (Blake Montgomery) Originaltitel: 100 Things to Do Before High School Drehbuch: Sona Panos