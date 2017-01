N24 Doku 20:55 bis 21:55 Dokumentation Spezialkommandos im Zweiten Weltkrieg: Klippensturm am D-Day GB 2014 Merken Die US Army Rangers bildeten die Angriffsspitze für die größte Invasion, die jemals aus dem Wasser und vom Land gleichzeitig geführt wurde: die Invasion der Alliierten Truppen in Frankreich am 6. Juni 1944. Ihre Mission ist nahezu selbstmörderisch. Sie müssen die steilen Klippen von Pointe du Hoc bezwingen, bevor sie es mit dem tödlichen und entschlossenen Feind aufnehmen. Dann müssen sie die Waffen zerstören, die sonst drohen, die alliierten Truppen zu vernichten. General Omar Bradley nannte den Sturmangriff der Ranger "die gefährlichste Mission des D-Day." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WWII's Greatest Raids