RTL NITRO 22:05 bis 22:55 Serien Chicago Fire Zwei Familien USA 2012 2017-01-21 03:35 HDTV Merken Die Feuerwehr hat einen Einsatz in einem Gebäude in dem offenbar Gas ausgetreten ist. Bei der Durchsuchung des Gebäudes stellt man fest, dass im Keller ein illegales Drogenlabor untergebracht ist. Es riecht nach Crystal Meth und Chief Boden veranlasst einen Drogentest für alle Beteiligten. Severide befürchtet, dass nun seine Schulterverletzung auffliegt, da er zuvor starke Schmerzmittel genommen hat. Gleichzeitig kümmert sich Boden um Ernie, einen Jungen, den er bei mehreren Bränden gesehen hat. Boden hat Ernie in die Wache zum Thanksgiving-Essen eingeladen, um herauszufinden, wieso Ernie sich an den Einsatzorten herumtreibt. Doch als Boden den Inhalt von Ernies Rucksack sehen will, flüchtet der Junge mit dem Fahrrad. Das gemeinschaftliche Truthahn-Essen wird durch mehrere Einsätze unterbrochen. Die Mannschaft wird zu einer Massenkarambolage auf dem Highway gerufen und muss mehrere Verletzte bergen. Shay und Dawson kümmern sich um einen heftig blutenden Mann, während Casey eine junge Frau aus ihrem Auto befreien will, die in den Wehen liegt und noch am Unfallort ihr Kind zur Welt bringt. Da das Kind keinerlei Regung zeigt, muss Casey es reanimieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taylor Kinney (Kelly Severide) Jesse Spencer (Matthew Casey) Monica Raymund (Gabriel Dawson) Lauren German (Leslie Elizabeth Shay) Charlie Barnett (Peter Mills) Yuri Sardarov (Otis) Eamonn Walker (Wallace Boden) Originaltitel: Chicago Fire Regie: Michael Slovis Drehbuch: Michael Brandt, Derek Haas Kamera: Lisa Wiegand Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 16