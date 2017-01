RTL 20:15 bis 22:15 Show Deutschland sucht den Superstar D 2017 2017-01-21 00:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Kandidaten der 6. Sendung: Kelly Decker 17 Jahre, aus Colmar-Berg (Luxemburg) Song: "When We Were Young" von Adele Juryjoker: Shirin David "Ich bin zu DSDS gekommen, weil ich die Meinung von Dieter wissen möchte." Die 17-jährige Schülerin ist extra aus Luxemburg zum 'Deutschland sucht den Superstar'- Casting gekommen, um zu zeigen, was sie kann. Doch kurz vor dem Casting wird sie krank und kann nicht proben. Nun liegen die Nerven natürlich blank. Ihren Auftritt vor der Jury sagt sie dennoch nicht ab. Ob sie es trotzdem schafft, mit "When We Were Young" von Adele bei der Jury zu punkten? Und was wird Dieter zu ihrem Auftritt sagen? Ersan Kurtisov 19 Jahre, aus Radolfzell bei Konstanz Song: "Wolke 4" von Philipp Dittberner Juryjoker: Dieter Bohlen "Jetzt bin ich hier, um mein Glück ein bisschen auf die Probe zu stellen." Mit dieser Einstellung kommt Ersan (Künstlername Lupo) zum DSDS-Casting. Über seinen YouTube-Channel kann man Lupos Musik bereits hören. Bisher hat er nur Coversongs aufgenommen, jetzt arbeitet er aber an seinem eigenen Album. "Mein persönlicher Traum ist es, dass ich irgendwann einen Song von mir im Radio hören kann." Damit dieser Traum wahr werden kann, muss Ersan aber erstmal die Jury von seinem Talent überzeugen. Er ist sich aber sicher, dass das für ihn kein Problem darstellt. "Ich denke schon, dass die Jury von mir überzeugt wäre, besonders bei den deutschen Songs. Ich werde die CD von Dieter wählen, weil ich glaube, dass ich ihm ganz gut gefallen könnte." Ob das die richtige Wahl war? Und ob Ersan sich seiner Sache so sicher sein kann? Andreas Gerlich 36 Jahre, aus Berlin Song: 'Hey, wir wollen Pikachu seh'n' (Eigenkomposition) Juryjoker: H.P. Baxxter Ein Pikachu-Kostüm, Hausschuhe und viele Witze in petto. Andreas, DSDS-Fans kennen ihn auch als Alfie Hardcore, möchte auffallen und die Leute in seiner Umgebung unterhalten. "Die Welt ist schon grausam genug mit den ganzen Kriegen und die Leute sollen einfach mal den grauen Alltag vergessen und mal wieder was zum Lachen haben." Dennoch ist Andreas aufgeregt vor die Jury zu treten und will sein Bestes abliefern. "Dass H.P. Baxxter in der Jury ist, das lässt mein Herz höher schlagen. Da werde ich mein Bestes geben, 120 Prozent. Ich bin großer Fan von H.P., mein Mentor, mein Flashmaker. Bei deiner Musik gehe ich ab wie ein Zäpfchen." Ob Andreas mit seinem Auftritt bei der Jury gut ankommen wird? Und schafft er es H.P., sein großes Idol, zu beeindrucken? Alvaro Crespo 29 Jahre, aus Kassel Song: "Männer" von Herbert Grönemeyer & "Kiss" von Prince Juryjoker: Dieter Bohlen Alvaro bringt schon vor DSDS einige Bühnenerfahrung mit. Der gebürtige Ecuadorianer singt schon seit Jahren in einer Band und ist in allen Musikgenres zuhause. "Ich finde alles wunderbar und da will ich mich nicht festlegen. Mich unterscheidet von den anderen Kandidaten die Erfahrung." Daher geht er sehr gelassen und mit viel Selbstbewusstsein in das Casting. "Ich bin schon seitdem ich mich erinnern kann auf der Bühne. Ich vertraue auf meine Talente und denke, dass vor allem Dieter das schätzen kann." Ob ihm dieses Selbstbewusstsein bei seinem Auftritt helfen wird? Dieter ist zumindest erstmal von seiner Musikauswahl, "Männer" von Herbert Grönemeyer, irritiert: "Also wie Herbert siehst du nicht aus." Als zweiten Song schlägt er "Kiss" von Prince vor, möchte aber doch mit "Männer" beginnen. Ist das der richtige Weg in den Recall? Maria Poni 33 Jahre, aus Bielefeld Song: "Body On Me" von Rita Ora feat. Chris Brown Juryjoker: Dieter Bohlen "Ich kann sehr gut tanzen. Ich bin musikalisch sehr begabt. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass ich in den Top 10 dabei wäre." Die gebürtige Griechin ist sich sicher, dass die DSDS-Jury ihr musikalisches Talent zu schätzen weiß. Sie will aber nicht nur singen, sondern auch zeigen, was sie auf der Tanzfläche kann. Was die Jury zu ihrer Tanzperformance sagen wird? Und ob sie es wirklich bis in die Live-Shows schaffen wird? Maria ist sich jedenfalls sicher: In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Shirin David, Michelle, H.P. Baxxter, Dieter Bohlen Originaltitel: Deutschland sucht den Superstar