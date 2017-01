Sat.1 22:00 bis 00:10 Thriller Mord im Weißen Haus USA 1997 2017-01-21 01:55 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der erfahrene Detective Harlan Regis vom Washingtoner Morddezernat steht vor einem heiklen Fall: Er soll den mysteriösen Mord an einer Frau im Weißen Haus aufklären. Doch plötzlich pfuschen ihm Geheimagenten und hohe Regierungsbeamte in seine Recherchen, Beweisdokumente verschwinden auf unerklärliche Weise. Mit Hilfe der Geheimagentin Nina Chance kommt Regis schon bald einer brisanten Korruptionsaffäre auf die Spur, die das Schicksal ganz Amerikas bedroht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wesley Snipes (Detective Harlan Regis) Diane Lane (Nina Chance) Alan Alda (Alvin Jordan) Daniel Benzali (Nick Spikings) Dennis Miller (Detective Steve Stengel) Diane Baker (Kitty Neil) Mary Moore (Carla Town) Originaltitel: Murder at 1600 Regie: Dwight H. Little Drehbuch: David Hodgin, Wayne Beach Kamera: Steven Bernstein Musik: Chris Young Altersempfehlung: ab 16