Pro7 Fun 22:10 bis 23:45 Actionfilm The Deal E 2007 2017-01-22 14:25 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Anlässlich des tödlichen Unfalls ihres spanischen Ehemannes Oscars und damit verbundener Recherchen des amerikanischen Botschaftsangestellten Keenan erfährt Laura Martin zu ihrer eigenen Überraschung, dass ihr verstorbener Gatte wohl doch nicht nur ein braver Winzer, sondern auch ein ehemaliger Drogendealer, professioneller Killer und FBI-Kronzeuge war. Diese und weitere Erkenntnisse bringen bald auch Laura in höchste Gefahr, zumal Oscar nicht so tot zu sein scheint, wie die Polizei es zu glauben vorgibt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Penelope Ann Miller (Laura Martin) Henry Thomas (Frank) Andoni Gracia (Óscar) Ismael 'East' Carlo (Arias) Dean Stockwell (Agent Tremayne) Abel Folk (Insp. Navarro) Lorena Bernal (Natalia) Originaltitel: The Deal Regie: Bryan Goeres Drehbuch: Sam Hayes, Nick Angelo Kamera: Jacques Haitkin Musik: Sean Murray Altersempfehlung: ab 16