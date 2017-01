Super RTL 23:15 bis 00:55 Trickfilm Die Legende des Kung Fu Kaninchens CHN, USA 2011 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tutu lebt ein gemütliches, unaufgeregtes Leben als Pfannkuchenbäcker in der chinesischen Provinz. Dies ändert sich schlagartig, als er auf dem Weg zum Markt über einen kranken, alten Mann stolpert. Der Alte behauptet, vergiftet worden zu sein, und dass er nicht mehr lange zu Leben habe. Er nimmt Tutus Hand, die Luft fängt an zu leuchten und Tutu verspürt ein fast unerträgliches Kitzeln und Kribbeln. Der alte Mann behauptet, er habe nun all seine Kung-Fu-Kräfte an Tutu übertragen. Er überreicht ihm eine kleine metallene Tafel und beschwört ihn, nach Peking zur Tiger-Kampfkunst-Akademie zu gehen und seiner Tochter Penny dort die Tafel zu geben. Noch bevor Tutu begreift, was gerade mit ihm geschehen ist, stirbt der alte Mann. Tutu ahnt, wie wichtig die ihm übertragene Aufgabe ist, und macht sich auf den Weg nach Peking. Durch unglückliche Umstände wird er dort für die neue Küchenhilfe gehalten. Doch schon bald werden seine neuen Kräfte benötigt, denn das Schicksal hat ihn zum Retter der Akademie auserkoren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tu Xia Chuan Qi Regie: Lijun Sun Drehbuch: Jingzhi Zou Musik: Peter Kam Altersempfehlung: ab 6