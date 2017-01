Super RTL 20:15 bis 21:35 Trickfilm Das Königreich der Katzen J 2002 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die 17-jährige Haru ist eine verträumte Schülerin, die nicht selten zu spät zum Unterricht kommt. Viele ihre Klassenkameraden lachen sie aus, denn Haru ist etwas sonderbar. Auch ihr heimlicher Schwarm hat nicht viel mehr als ein Lachen für sie übrig. Eines Tages, auf dem Nachhauseweg, rettet das Mädchen ganz selbstlos einem Kater das Leben. Zu ihrem Erstaunen verbeugt sich das Tier vor ihr. Und spricht ihr seinen Dank aus. Harus Verblüffung findet kein Ende, denn noch in der folgenden Nacht lässt ihr der König der Katzen eine Nachricht überbringen: Haru soll es fortan an nichts mehr fehlen. Und zum Dank für ihre Tat will der König sie gar mit seinem Sohn vermählen. Es ist der Prinz, den sie gerettet hat. Haru ist gerührt. Einerseits. Doch eine Ehe mit einem Kater? Und was sollen die hübsch verpackten Mäuse in ihrem Schul-Spind? Und wie soll sie die ganzen Katzenminze-Sträucher in ihrem Vorgarten erklären? Eine Stimme rät ihr, das Katzenbüro aufzusuchen, wo Haru die Bekanntschaft des vornehmen Barons macht. Der Kater erweist sich als treuer Freund, denn als die Dienstboten des Katzenkönigs das Mädchen einfach ins Reich der Katzen entführen, bleibt der Baron an ihrer Seite. Er weiß: Haru wird sich im Katzenreich in einen schnurrenden Vierbeiner verwandeln. Und nur wenn sie den Weg zurück in ihre Welt binnen 24 Stunden findet, kann sie wieder Mensch werden. Haru ist dem Baron nicht nur dankbar, sie verliebt sich sogar in ihn. Doch wird sie auch wieder zurück ins Menschenreich finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Neko no ongaeshi Regie: Hiroyuki Morita Drehbuch: Aoi Hiiragi, Reiko Yoshida, Cindy Davis Hewitt, Donald H. Hewitt Musik: Yuji Nomi Altersempfehlung: ab 6