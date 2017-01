sixx 20:15 bis 22:10 Komödie Küsse à la carte D 2008 2017-01-28 04:20 16:9 20 40 60 80 100 Merken Regina arbeitet als Köchin in einer Raststätte im Ruhrpott. Täglich versucht sie, das Beste aus der Kantinenkost zu machen, ihr Talent wird aber von ihrem Boss untergraben. Ihr Schicksal wendet sich, als eines Tages der ebenso arrogante wie attraktive Marcello auftaucht. Sie lässt sich mit ihm auf eine Diskussion über Speisen ein, nicht wissend, dass er ein Starkoch ist. Am Ende bleibt Regina mit einer Einladung in sein Restaurant an der Amalfiküste zurück ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janine Kunze (Regina) Heikko Deutschmann (Marcello) Walter Gontermann (Herr Menninger) Claudio Caiolo (Francesco) Kalle Pohl (Hannes) Mario Irrek (Klaus) Thomas Bestvater (Schuster) Originaltitel: Küsse à la carte Regie: Dietmar Klein Drehbuch: Adrienne Bortoli Kamera: Johannes Geyer Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming Altersempfehlung: ab 6