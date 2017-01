tagesschau24 22:30 bis 23:15 Magazin extra 3 Das Satiremagazin mit Christian Ehring Vereidigungs-Feier von Donald Trump / Das verrückte Behördenlabyrinth / NNN: Nazis auf dem Kirchturm / extra 3 Extra: Die Grünen / Im Studio: Max Giermann als Donald Trump / extra 3 Familie: Gute Vorsätze / Johannes Schlüter in Trumps Gruselkabinett D 2017 Stereo 16:9 Merken Die Vereidigungs-Feier von Donald Trump soll ein Top-Ereignis werden. Bei allen Vereidigungen der letzten Präsidenten sind da Super-Stars aufgetreten. Bei Bush Ricky Martin. Bei Obama Beyoncé, Shakira, Bruce Springsteen, U2 und Stevie Wonder. Das Problem bei Trump: Keine Sau will für ihn auftreten. Alle Stars, die angefragt wurden, haben abgesagt. Elton John wurde angefragt. Der hat gesagt, nicht mal er hätte eine Brille, die so rosa ist, dass die Scheiße da in Washington irgendwie erträglich aussieht. Andrea Bocelli hat seine Zusage zurück gezogen, nachdem er Morddrohungen erhalten hat. Da war Trump sogar erleichtert und meinte: "Diese Andrea ist die hässlichste Frau die ich je gesehen habe!" Die Beach Boys haben abgesagt, Rebecca Ferguson hat abgesagt, ganz Hollywood hat abgesagt. Fips Asmussen prüft das Angebot noch. Hat aber Probleme mit dem Niveau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: extra 3