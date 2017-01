tagesschau24 20:15 bis 21:00 Dokumentation Nach Fahrplan in den Tod Europas Bahnen und der Holocaust D 2008 2017-01-21 01:15 Stereo 16:9 Merken Die beiden Teile des Films "Nach Fahrplan in den Tod" zeigen anhand neuer, zum Teil von Holocaust-Überlebenden beschaffter Dokumente und anhand von Zeitzeugenberichten und Aussagen von Historikern, dass die SNCF mit den Deutschen kollaborierte und sich an den Deportationen von Juden beteiligte. Aber die SNCF war nicht die einzige Bahngesellschaft, die so handelte, auch andere europäische Bahnen, wie die Slowakische Staatsbahn "ZSR (Zeleznice Slovenskej republiky)" und die "Nederlandsche Spoorwegen" in Holland beteiligten sich aktiv an den Transporten. Wie die SNCF stellten auch sie für die Deutschen Waggons, Lokomotiven, Kohle und Personal bereit, arbeiteten Fahrpläne aus, fuhren ihre menschliche Fracht, oft in Viehwaggons zusammengepfercht, zunächst in die Sammellager, dann zur Staatsgrenze, wo dann die Deutsche Reichsbahn die Transporte in die Vernichtungslager übernahmen. Zeitzeugen berichten von der unmenschlichen Behandlung auf den Transporten.Aus Frankreich wurden so etwa 76.000, aus Holland 107.000, aus der Slowakei 70.000 Juden deportiert. Nach dem Krieg will die SNCF von einer Beteiligung an den Deportationen nichts mehr wissen. In Holland wurde über das unrühmliche Kapitel der Kollaboration mit den deutschen Besatzern ebenfalls lange geschwiegen. In der Slowakei beginnt die Aufarbeitung dieses düsteren Kapitels gerade erst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nach Fahrplan in den Tod Regie: Wolfgang Schoen/Frank Gutermuth