ProSieben 22:20 bis 00:30 Thriller Wer ist Hanna? USA, GB, D 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kill Cate ... Packender Actioner mit Cate Blanchett und Saoirse Ronan: Der Teenager Hanna verbrachte sein bisheriges Leben in der Wildnis von Finnland. Hier wurde Hanna von ihrem Vater Erik, einem ehemaligen CIA-Agent, für das Überleben unter widrigsten Bedingungen ausgebildet. Der Grund: Sie soll sich an der skrupellosen Geheimagentin Marissa Wiegler rächen, die vor vielen Jahren ihre Mutter ermordete. Schon bald kommt Eriks Racheplan ins Rollen. Die 15-jährige Hanna verbrachte bisher ihr ganzes Leben in der eisigen Wildnis des Polarkreises. Hier hat sie ihr Vater Erik völlig abgeschieden von der Welt für das Überleben unter widrigsten Bedingungen ausgebildet. Der Grund: Hanna soll sich an seiner ehemaligen Kollegin, der CIA-Agentin Marissa Wiegler rächen, die vor vielen Jahren ihre Mutter ermordete. Als das Mädchen eines Tages einen Peilsender einschaltet, kommt Eriks Racheplan unaufhaltsam ins Rollen. Wiegler schickt ein Spezialkommando, um den abtrünnigen Ex-Agenten einzufangen, doch das findet nur Hanna in dem Waldversteck vor. Zur Überraschung ihrer Bewacher befreit sie sich mit tödlicher Präzision aus einem geheimen Verhörzentrum in Nordafrika. Um ihren Vater wiederzutreffen, muss das Mädchen allein seinen Weg ins ferne Berlin finden. Auf der Flucht vor Wieglers brutalen Gehilfen lernt Hanna die frühreife Altersgenossin Sophie und deren Familie kennen. Durch diese erfährt Hanna zum ersten Mal, wie sich ein normales Teenagerleben anfühlt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saoirse Ronan (Hanna Heller) Eric Bana (Erik Heller) Cate Blanchett (Marissa Wiegler) Tom Hollander (Isaacs) Olivia Williams (Rachel) Jason Flemyng (Sebastian) Vicky Krieps (Johanna Zadek) Originaltitel: Hanna Regie: Joe Wright Drehbuch: David Farr, Seth Lochhead Kamera: Alwin H. Kuchler Musik: The Chemical Brothers Altersempfehlung: ab 16