ProSieben 20:15 bis 22:20 Thriller Paranoia - Riskantes Spiel USA, IND, F 2013 2017-01-21 02:10 16:9 Dolby Digital HDTV Nervenkitzel mit Liam Hemsworth, Gary Oldman und Harrison Ford: Adam Cassidy, Hacker und IT-Spezialist, arbeitet für die Wyatt Corporation. Nach einer Party auf Firmenkosten erpresst ihn sein Chef. Er soll seinen Konkurrenten und ehemaligen Mentor Jock Goddard ausspionieren oder er kassiert eine Anklage wegen Untreue. Doch Adam wird schnell zum Star der ausspionierten Firma - zum Missfallen von Adams Chef, der notfalls auch über Leichen geht, um sein Ziel zu erreichen. Adam Cassidy ist ein talentierter, junger Mitarbeiter im Technologiekonzern Wyatt Corporation. Privat kümmert er sich um seinen schwer kranken Vater. Allerdings haben sich unbezahlte Arztrechnungen von 30.000 Dollar angehäuft. Da ist es schon eine Katastrophe, dass er fristlos entlassen wird, weil er sich mit seinem willkürlichen Boss Nicolas Wyatt persönlich angelegt hat. Doch aus Frust macht der Hitzkopf einen noch größeren Fehler, als er mit seinen ebenfalls geschassten Team-Kollegen die Firmenkreditkarte für eine Party in einem High-Society-Club missbraucht. Die schmerzhafte Rechnung dafür wird ihm präsentiert, als ihn Wyatt am Tag danach dazu erpresst, für sein dümpelndes Unternehmen beim erfolgreichen Erzrivalen Eikon das neue Super-Handy auszuspionieren. Tatsächlich schafft es Adam bald, das Vertrauen des Eikon-Chefs Jock Goddard zu gewinnen. Doch als ihn der FBI-Ermittler Gamble kontaktiert, erfährt er, dass sein Einsatz in diesem falschen Spiel noch sehr viel höher ist, als ihm bisher klar war: Etliche junge Ex-Angestellte Wyatts fanden nach ihrem Wechsel zu Eikon auf mysteriöse Weise den Tod ... Schauspieler: Liam Hemsworth (Adam Cassidy) Gary Oldman (Nicolas Wyatt) Amber Heard (Emma Jennings) Harrison Ford (Jock Goddard) Lucas Till (Kevin) Embeth Davidtz (Dr. Judith Bolton) Julian McMahon (Miles Meechum) Originaltitel: Paranoia Regie: Robert Luketic Drehbuch: Jason Dean Hall, Barry L. Levy Kamera: David Tattersall Musik: Junkie XL Altersempfehlung: ab 12