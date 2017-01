kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Die Abrechnung USA 2012 2017-01-21 03:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Team wird von Gouverneur Denning zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung eingeladen. Die Feierlaune wird jedoch jäh unterbrochen, als im Wäschekeller eine Leiche auftaucht. Sie wurde in den Wäscheschacht geworfen und ist danach im Keller gelandet. Ein Video der Sicherheitskamera zeigt, dass sich die Tote kurz vor dem Mord mit einem Mann in einen Fahrstuhl begeben hat. Dieser kann zwar schnell ausfindig gemacht werden, doch da tut sich auch schon eine neue Spur auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Lauren German (Lori Weston) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Richard T. Jones (Sam Denning) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Paul Zbyszewski Altersempfehlung: ab 12