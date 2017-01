RTL II 22:20 bis 23:30 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Sprengerin der Ketten USA, GB 2014 2017-01-22 04:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach den schweren Anschuldigungen von Cersei, findet sich Tyrion in einem Verließ wieder, wo er seine Optionen abwiegt und nach einem Ausweg aus seinem Dilemma sucht. In der Zwischenzeit verfolgt auch Tywin einen neuen Plan mit Joffreys Bruder Tommen, während die Beziehung zwischen der trauernden Cersei und Jaime weiter Risse bekommt. Sansa gelingt mit Ser Dontos die Flucht aus Königsmund. Ihre Schwester Arya ist immer noch mit dem Bluthund unterwegs und lernt dabei dessen hässliche Seite kennen, als sie bei einem Bauern und seiner Tochter Unterschlupf finden. In der Schwarzen Festung erkennt Sam, dass es an diesem Ort für Gilly und ihr Kind nicht sicher ist. Also bringt er sie schweren Herzens nach Mulwarft, um die beiden zu schützen. Zur gleichen Zeit rückt jedoch die Wildling-Gruppe um Tormund und Ygritte weiter in Richtung der Schwarzen Festung vor. Dabei bekommen sie Unterstützung von ein paar unfreundlichen Gestalten... Daenerys kommt endlich vor den Toren von Meereen an. Die Herrscher der Stadt haben nur Hohn und Spott für sie übrig, sodass sie sich auf einen gewagten Zweikampf mit dem stärksten Mann von Meereen einlassen muss. Für sie tritt der draufgängerische Daario Naharis an... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Kit Harington (Jon Snow) Aidan Gillen (Petyr "Littlefinger" Baelish) Charles Dance (Tywin Lennister) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Alex Graves Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Anette Haellmigk Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16