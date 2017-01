RTL II 20:15 bis 21:15 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Zwei Schwerter USA, GB 2014 2017-01-21 02:55 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Das Haus Lennister stellt nach den furchtbaren Ereignissen der roten Hochzeit unangefochten die größte Macht auf dem Kontinent Westeros dar. Doch ganz ist der Kampf um den Eisernen Thron noch nicht entschieden. Zum einen streitet sich die mächtigste Familie in den sieben Königslanden untereinander: Nach seiner Rückkehr nach Königsmund will sich Jaime nicht in die Pläne seines Vater Tywin fügen, und auch die Beziehung zu seiner Zwillingsschwester Cersei gestaltet sich immer schwieriger. Zum andern lauert im Norden, Süden und Osten weiteres Ungemach. Jon Schnee konnte den Wildlingen zwar entkommen, doch deren Überfall steht unmittelbar bevor. Die spärlich besetzte Nachtwache ist wohl kaum in der Lage, Manke Rayders übermächtige Wildlings-Armee abzuwehren. Daenerys Targaryen macht sich auf den Weg nach Meereen. Begleitet von ihren drei stetig größer werdenden Drachen und ihrer Armee der Unbefleckten will sie die größte Sklavenhändlerstadt des Ostens befreien. So kommt sie ihrem ursprünglichen Plan, nach Westeros zu segeln und den Eisernen Thron für das Haus Targaryen zurückzuerobern, immer näher... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Kit Harington (Jon Snow) Charles Dance (Tywin Lennister) Natalie Dormer (Margaery Tyrell) Originaltitel: Game of Thrones Regie: D.B. Weiss Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Jonathan Freeman Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16