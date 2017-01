ONE 20:15 bis 21:45 Komödie Schnitzel geht immer D 2016 2017-01-25 15:30 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Erneut versuchen die beiden Freunde Günther Kuballa und Wolfgang Krettek, dem Schrecken der Langzeitarbeitslosigkeit zu entkommen. Dass ihr Plan, erst ein Fernsehquiz zu gewinnen und dann einen eigenen Laden zu eröffnen, mit zahlreichen Komplikationen verbunden ist, versteht sich von selbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Armin Rohde (Günther Kuballa) Ludger Pistor (Wolfgang Kretteck) Therese Hämer (Karin Kretteck) Cristina Do Rego (Jessi Kretteck) Ramona Kunze-Libnow (Frau Gottschalk) Kathi Angerer (Johanna) Dagmar Sachse (Marita Schlebusch) Originaltitel: Schnitzel geht immer Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Ingo Haeb Kamera: Peter von Haller Musik: Matthias Weber