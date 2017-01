kabel1 classics 23:15 bis 00:45 Horrorfilm Dark Summer USA 2001 20 40 60 80 100 Merken Die College-Studenten Hank, Beth, Brad, Tina, Nellie und Oz sind eine unzertrennliche Clique - besonders seit einer ihrer Mitstudenten im letzten Jahr auf brutale Weise ermordet wurde. Nun verbringen die sechs ihre Frühlingsferien in Florida und haben nur eines im Kopf: Party feiern! Doch es kommt ganz anders: Tina wird während eines heißen Raves umgebracht. Es dauert nicht lange, bis auch drei weitere Jugendliche aus der Clique nicht mehr am Leben sind ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dorie Barton (Beth Morgan) Joseph Lawrence (Hank Ford) Chad Allen (Brad Adams / Bradley Clayton) Greg Cipes (Taco Boy) Britton Purvis (Tom Barton) Thomas Anthony Jones (Oz Washington) Jeff Conaway (Agent Owen Sacker) Originaltitel: Do You Wanna Know a Secret? Regie: Thomas Bradford Drehbuch: Kermit Christman, Del Tenney Kamera: David Alan Newman, D. Alan Newman Musik: Jeff Eden Fair, Starr Parodi Altersempfehlung: ab 16